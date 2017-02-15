أمسية أدبي الأحساء في يوم القصة القصيرة تهاجم كتّاب “القصيرة جدًا”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقام نادي الأحساء الأدبي، يوم أمس الثلاثاء، أمسية قصصية بمناسبة يوم القصة العالمي بعنوان “تجربة وقصة”، أدارها القاص الدكتور محمد البشير، وشارك فيها محمد المزيني، والدكتورة زينب إبراهيم اللذين قاما بجولتين اثنتين في قراءة النصوص، وسط هجوم على كتّاب القصة القصيرة جدًا.

في بداية تقديمه، ذكر “البشير” نقضًا لقول القاصة العمانية هدى حمد، والتي قالت باحتضار القصة عام 2011م، ومدللًا بخيبة تنبئها بفوز أليس مونرو بجائزة نوبل للأدب عام 2013، مؤكدًا أن القصة لا تموت ما دام هناك ما يقص.

وكانت الأمسية من جولتين اثنتين في قراءة النصوص، حيث تحدثت في البداية الدكتورة زينب عن تجربتها في كتابة مجموعتها القصصية “رجل لا شرقي ولا غربي”، موضحة أن كل قصة في المجموعة تناولت حالة وصفة لأحد الرجال، ثم قرأت قصة من المجموعة.

وكان من ضمن ما قرأته قصة “قاطفة الورد” وهي قصة قصيرة جدًا تقول فيها: “تتمايل في يد الهواء، تتغطى بجدائل الرقة، في خاصرتها حزام من ضوء الشمس، وفي داخل عينيها رجل يركض نحو الضوء، عاريًا إلا من أحلامه، يتقاطع مع نور نجمة لها موعد مع الفرح”.

أما “المزيني” فتحدث عن الحالات الإنسانية الواقعية التي تعتبر مصدرًا لكتابة النماذج القصصية، وفي ثنايا حديثه تحدث عن استسهال كتابة القصة القصيرة جدًا، حيث أكد أن كثيرًا ممن يزعمون كتابة القصة القصيرة جدًا لا يمتلكون أي دراية بأساليب الكتابة للقصة وليس لديهم أي أرضية لا لغوية ولا فنية في كتابة القصة. وأنهم –للأسف- يملؤون الساحة الأدبية.

إلى ذلك، قرأ “المزيني” مجموعة من النصوص القصيرة جدًا، ومن ضمن ما قرأ نص العجين:

“صعد سيد الغلال فوق المدخنة يراقب العجين، تمدد، تمزق على قارعة الطريق، تقاسمته الأرصفة، لا نار لا دخان كأنه شيء لم يكن.. اطمأن السيد وعاد إلى فراشه كي ينام”.

وفي أثناء المداخلات، أنثى رئيس مجلس النادي الدكتور ظافر الشهري، على القاصين معتبرهما ناقدين من خلال التجربة القصصية التي ذكراها ونقدهما للإبداع القصصي في المملكة، متحدثًا عن فنيات القصة السعودية ومكانتها في الأدب العربي، في حين رأى نائب رئيس النادي خالد الجريان، أن القصة القصيرة جدًا أصبحت مطية من لا مطية له لدخول الأدب والتسمي باسم أديب وقاص، حيث أخذ يكتبها من لا يتقن أي شيء من فنيات القصص أو حتى أبجديات اللغة؛ لتختتم الأمسية بتقديم الشهري دروع النادي التذكارية للضيفين.