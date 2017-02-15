العيادات السعودية تصرف 1887 وصفة طبية للاجئين السوريين بالزعتري

الأحساء – واس

قدمت العيادات التخصصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها خلال الأسبوع 214 منذ بدء العمل في مخيم الزعتري الوصفات الطبية اللاجئين السوريين حيث بلغ مجموع ما تم صرفه 1887 وصفة طبية شملت معظم الأدوية الطبية اللازمة.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن صيدلية العيادات التخصصية السعودية تقوم على تأمين كافة الأدوية اللازمة لتغطية الأمراض المزمنة والسارية للاجئين السوريين، مضيفاً أن عملية صرف الأدوية تتم بشكل منتظم ووفقاً للتشخيص المناسب الذي يتم من قبل الأطباء المتخصصين داخل العيادات التخصصية السعودية.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان أن الحملة السعودية ومن خلال برامجها الطبية المتنوعة تسعى لتقديم الخدمات الطبية بالشكل المطلوب داخل وخارج مخيمات اللجوء ليستفيد أكبر قدر ممكن من اللاجئين السوريين.