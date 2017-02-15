“الصحة” تحدد 90 يوما لاستقبال طلبات استحقاق “بدل التميز” لمنسوبيها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر أن وزارة الصحة، حددت 90 يوما لاستقبال طلبات استحقاق صرف بدل التميز لمنسوبيها وقطاعاتها، سواء العاملين بديوان الوزارة، أو في المناطق والمحافظات، وكذلك ببرنامج التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية لعام 1436هـ، وذلك عن الفترة من 10/ 3/ 1436 وحتى 20/ 3/ 1437.

يأتي ذلك بعد توجيه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بتشكيل لجنة مركزية بديوان الوزارة، لدراسة بدلات الكادر الصحي، ومن ضمنها بدل التميز، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وأوضحت المصادر ، أنه من مهام اللجنة دراسة استحقاق بدل التميز للعاملين في ديوان الوزارة، ومديري العموم، ومديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، والتأكد من استيفاء استمارات استحقاق بدل التميز، وانطباق الشروط والضوابط لاستحقاق البدل، وتقدير النسبة المستحقة لبدل التميز، والرفع باستمارة الاستحقاق مصحوبة بمرئيات اللجنة حيال استحقاق البدل ونسبته، إلى وكيل الوزارة للموارد البشرية.