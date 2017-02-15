“الشورى” يشكل لجنة خاصة لدراسة مقترحات تعديل المادة الـ77 من نظام العمل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف المتحدث باسم مجلس الشورى محمد المهنا، أن المجلس شكل لجنة لدراسة مقترحات المواطنين وعدد من الكتاب والمهتمين بشأن المادة الـ77 من نظام العمل، وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

وأوضح المهنا، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الكم الهائل من المقترحات والآراء التي تقدم بها مواطنون وكتاب ومهتمون، والتي وصلت إلى نحو 8 آلاف مقترح، تتطلب ألا تقتصر دراسة ومراجعة المادة الـ77 على لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، فشكلت لجنة تضم عدداً من أعضاء ورؤساء اللجان لدراسة ومراجعة المادة وتعديلها.

وأضاف متحدث الشورى، أن اللجنة ستلتقي الأطراف كافة بما فيهم رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة والموظفون والمتضررون من المادة المذكورة، والتي قال عنها كتاب ومهتمون إنها تسببت في فقدان المئات من المواطنين لوظائفهم بالقطاع الخاص.

وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، ونائبه الدكتور محمد الجفري، ومساعده الدكتور يحيى الصمعان، بجانب رؤساء لجان بالمجلس قد التقوا عدداً من المواطنين، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول المادة الـ77 المتعلقة بفصل الموظفين عن العمل، وتمحورت الآراء حول ضرورة إجراء تعديل على المادة.