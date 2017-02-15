25موظفًا ببر الأحساء يتدرّبون على إعداد الموازنات التقديرية للجهات الخيرية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

عقدت جمعية البر بالأحساء، يوم الخميس الماضي، بمقر الإدارة العامة، ورشة عمل بعنوان “كيفية إعداد الموازنات التقديرية للجهات الخيرية” شارك فيها 25 موظفًا من منسوبي الجمعية والمراكز التابعة لها، بحضور مدير إدارة الشئون المالية وتنمية الموارد البشرية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي.

وفي السياق، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف، أن إدارة الشئون المالية وتنمية الموارد البشرية نظّمت ورشة عمل بعنوان “كيفية إعداد الموازنات التقديرية للجهات الخيرية” شارك فيها موظفو الإدارة المالية بالجمعية ومديرو المراكز التابعة للجمعية والمسئولون الماليين في المراكز.

وأشار “البوسيف” إلى أن ورشة العمل استمرت لمدة ساعتين ونصف في شقيها العملي والنظري، حيث اشتملت على العديد من المحاور التي تساعد العاملين في الإدارة المالية بالجمعية ومراكزها على إعداد الموازنات التقديرية؛ وفق الضوابط والشروط المتبعة في أعمال الجهات الخيرية.

وبيّن أن من تلك المحاور التي تم استعراضها: محور الغرض من الموازنة التقديرية ومبادئها وأهدافها ووظائفها ومراحل إعدادها، وأنواع الموازنات التقديرية من حيث الغرض من الإنفاق وتشتمل على (موازنة جارية – موازنة استثمارية)، ومن حيث علاقة الموازنة بحجم النشاط وتشتمل على (الموازنة الثابتة – الموازنة المرنة)، إضافة إلى محور الموازنة التقديرية ودورها في الرقابة (تحليل الانحرافات).