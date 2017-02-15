بمشاركة “مركز الدوحة”.. القطريون يمارسون أنشطتهم الرياضية تحت الأمطار

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شارك مركز الدوحة لحرية الإعلام، في تغطية فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر التي أقيمت يوم أمس الثلاثاء، بملعب ألعاب القوى بأكاديمية سباير وبحديقة سباير زون، في إطار اهتمام المركز بنشر الوعي بأهمية الرياضة وتوسيع نطاق ممارستها بين جميع فئات المجتمع.

ومن ضمن الأنشطة التي شارك فيها المركز في هذه المناسبة تدريب ورعاية فريق من الإعلاميين الناشئين تم إيفادهم لتغطية الحدث، حيث قام فريق الإعلاميين الناشئين بنقل أهم الفعاليات بالصوت والصورة وإجراء مقابلات صحفية مع مختلف ممثلي الجهات المشاركة في هذا الحفل الرياضي.

وركز فريق الإعلاميين الناشئين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المصورة لإيصال أخبار مختلف الفعاليات للقراء والمتابعين. كما شملت التغطية التي وفرها مركز الدوحة لحرية الإعلام تقارير مصورة وأخرى مكتوبة نشرت ضمن ملف خاص على موقع مركز الدوحة لحرية الإعلام.

هذا، ولم تمنع الأمطار التي هطلت لفترة من الوقت صباح أمس، توافد الكثيرين على أماكن الفعاليات لممارسة الرياضة، حيث تم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة والتي تناسب جميع الأعمار، وشارك فيها عدد من موظفي وموظفات مركز الدوحة لحرية الإعلام وعدد كبير من المواطنين والمقيمين الذين اكتظ بهم فضاء سباير.

وتعتبر قطر أول دولة على مستوى العالم تخصص يومًا للرياضة، واحتفلت قطر باليوم الرياضي للدولة للمرة الأولى في فبراير 2012 بعد صدور قرار أميري في ديسمبر 2011، بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضيًا للدولة وإجازة مدفوعة الأجر، تنظّم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم؛ لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات.