تعليم الأحساء يطلق حملة الاعتزاز بالموروث الثقافي الأحد المقبل

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، تعميمًا يقضي بإطلاق حملة الاعتزاز بالموروث الفكري والثقافي للمملكة العربية السعودية، تحت شعار “أعتز بوطني”، على أن تفعل الحملة في الفترة من (22- 26) جمادى الأولى الجاري.

وفي الإطار، أوضحت المشرفة بإدارة الإعلام التربوي فاطمة الراجح، أن فكرة الحملة تقوم على إبراز عناصر تمثل مصادر اعتزاز النشء والشباب بوطنهم المملكة العربية السعودية، وتندرج ضمن التراث الفكري والثقافي الذي يعزّز الهوية العربية الإسلامية، إذ تتنوع تلك المصادر لتتجسد في شخصيات قيادية وعلمية وفكرية ورياضية أو معالم تاريخية أو مفاهيم وحكم وأشعار.

وأشارت “الراجح” إلى أن فريق “فطن” يسعى إلى تثمين وإبراز دور تلك المصادر التراثية للنشء؛ بما يعزز مكانتها ويوازي أهميتها، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز الانتماء للوطن من خلال إبراز مكتسباته الدينية والفكرية والعلمية والثقافية والتاريخية.

وبيّنت أن فعاليات الحملة تشمل في اليوم الأول رموز وطنية وتتناول هذه الفقرة رموز وشخصيات وطنية ساهمت في بناء الدولة السعودية الحديثة، وإبراز اسم المملكة في المحافل الدولية والإقليمية، وحظيت بتكريم وإشادة الدولة نظير إسهاماتها الكبيرة، ويعزز المشاركة في هذا المحور إرفاق الجوانب التوثيقية ونحوها.

وأضافت: أما اليوم الثاني فيتضمن اكتشافات ومخترعات، والعلم السعودي، في حين يأتي اليوم الثالث بمحور “مكان وتاريخ” حيث للمكان أثره في حياة الإنسان وارتباطه به نفسيًا وحياتيًا وعمليا، لافتة إلى أن هذا المحور جاء تناغمًا مع تلك العاطفة التي ارتكزت على ذكر المعالم الأثرية والتاريخية المحلية منها والوطنية لتعزيزها في ذاكرة النشء.