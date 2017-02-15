“الإسكان”: تخصيص أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة الإسكان – قبل قليل – أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017، وبلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الأولى 15653 منتجاً سكنياً تضمنت 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقارية، و7953 منتجاً سكنياً من وزارة الإسكان.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هذه المنتجات تمثّل الدفعة الأولى من بين الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي التي تم الإعلان عن تخصيصها خلال العام الجاري على دفعات شهرية، وتشمل 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والأسعار وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، على أن يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ضمن النطاق العمراني، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وقال الأمير سعود بن طلال خلال مؤتمر صحافي عُقد في المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية بالرياض اليوم: “انطلاقاً من إعلان وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي ضمن برنامج “سكني” كمستهدف لعام 2017، نطلق اليوم أول الدفعات التي تشمل أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها، إذ تتضمن 2937 وحدة سكنية تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب، وخياراتها المتنوعة، و5016 قطعة أرض سكنية، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، علماً أن الوزارة تستهدف مواءمة المنتجات السكنية والتمويلية مع احتياج المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان)، في سبيل تلبية جميع الرغبات بما يتوافق وقدراتهم المادية”.

وأضاف أن اختيار المستفيدين المتقدمين على بوابة وزارة الإسكان، يتم وفقاً لعدة معايير يتم بموجبها تحديد المستحقين للدعم وترتيب الأولوية بحسب حالة كل مستحق، وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية وعدد نقاط الاستحقاق لكل متقدم، مع مراعاة الحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات، لافتاً الى أن حاجة المستفيد في عملية التخصيص تأتي في المقام الأول، بعد ذلك القدرة المالية والمتاح من المنتجات السكنية في المنطقة، فعند اختيار المتقدم لإحدى المنتجات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وتعذر وجود ذلك الخيار يتم تحويله مباشرة للخيار المتوفر والمتوافق مع قدراته، وفي حال رفضه الخيارات المتاحة، يتم إعادته إلى قائمة الانتظار مرة أخرى لحين توفر المنتج الذي يرغب به.

وتتوزع الوحدات السكنية ضمن الدفعة الأولى البالغة (2937) على عدد من المدن والمحافظات، حيث شملت تبوك 891 فيلا، وحفر الباطنن 647 فيلا ، ورفحاء 322 فيلا ، وطريف 304 فلل ، والزلفي 246 فيلا ، والعُلا 197 فيلا ، والأحساء 112 فيلا ، وشقراء 88 فيلا ، ورماح 80 فيلا ، ورياض الخبراء 50 فيلا.

في حين تتوزع الأراضي السكنية التي يصل مجموعها إلى (5016) على المدينة المنورة بعدد 896 أرضا، والنعيرية بـ 727 أرضا، والغزالة بـ 5355 أرضا، والمجمعة 528 أرضا ، وبريدة 363 أرضا، والقويعية 314 أرضا، وقرية العليا 266 أرضا، وعرعر 239 أرضا، والدوادمي 227 أرضا، والدرعية 111 أرضا، وعفيف 110 أراضي، وأبها 90 أرضا، وطبرجل 86 أرضا، والقريات 83 أرضا، وبلجرشي 64 أرضا، وسكاكا 61 أرضا، وتربة 39 أرضا، ووادي الفرع 277 أرضا.

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