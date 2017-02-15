ضبط ثلاثة وافدين قتلوا أحد أبناء جلدتهم بالرصاص

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد د. عاطي القرشي بأن مركز العمليات الموحد (911) تلقى بلاغ يتضمن مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص وذلك بإستخدام الحجارة نتج عنها وفاة أحدهم، وانتقال رجال الضبط الجنائي من مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة والجهات الاخرى ذات العلاقة للموقع حيث اتضح أن المتوفي من جنسية آسيوية تعرض لأصابه بالراس، وبفضل من الله وتوفيقه وخلال فترة زمنية وجيزة تمكنت دوريات الأمن من ضبط المتهمين وهم من جنسيه آسيوية من بني جلدته، وتم ايقافهم تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.