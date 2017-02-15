«التجارة» تعدل اللائحة التنفيذية للغرف التجارية والصناعية بعد 37 عاما من إصدارها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، بعد 37 عاما على إصدارها، وذلك في إطار خطط الوزارة للتطوير ومراجعة الأنظمة واللوائح لتحسين بيئة العمل التجارية.

وجاءت التعديلات التي نسرد بعضها كالتالي:

1-الوزير يفوض مجلس الغرف بصلاحيات النظر في إنشاء الغرف الجديدة وحل الخلافات وإعداد لوائح أعمال اللجان ومجالس الأعمال.

2- اشترطت اللائحة في رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف ونائبيه شهادة جامعية، وإجادة اللغة الانجليزية، وأن يكون رئيساً لغرفة أو نائباً للرئيس أوسبق له ذلك.

3- أقرت اللائحة آلية لحساب الأصوات في قرارات مجلس الغرف وفق عدد مشتركيها، فالغرفة ذات 5 آلاف مشترك لها صوت واحد والغرفة 5001 إلى 15 ألف لها صوتين، والغرفة من 15.001 إلى 50 ألف لها 4 أصوات، والغرفة أكثر من 50 ألف مشترك لها 8 أصوات.

4-إقرار استخدام التصويت الإلكتروني في انتخابات مجالس إدارات الغرف ومنح المرشحين حقوق تنظيم الحملات الانتخابية وفق الضوابط الموضحة.