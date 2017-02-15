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الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 16 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

استئصال 90% من الدماغ لا يؤثر في قدرات الإنسان

استئصال 90% من الدماغ لا يؤثر في قدرات الإنسان

 

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد علماء فرنسيون أن الشخص يمكن أن يعيش دون 90٪ من الدماغ. وقد أثبتوا صحة نظريتهم من خلال بقاء أحد المرضى على قيد الحياة مدة 30 عاما بعد جراحة لدماغه.

هذا وكان يعاني المريض من “الاستسقاء في المخ” هو مرض يتميز بتراكم السائل النخاعي في الجيوب والتجاويف الداخلية للدماغ مما قد يتسبب في ارتفاع الضّغط داخل القحف، وقد يؤدي ذلك إلى تضخّم الرأس، واختلاجات واختلالات عقلية.

وتعود القصة إلى أن شخصا قام بمراجعة أحد المشافي الفرنسية يشكو من صداع شديد، وشخص الأطباء حالته بإصابته بمرض “الاستسقاء في المخ” وبدأوا بجلسات العلاج.

وبعد عدة شهور من العلاج، قرر الأطباء معالجته بعمل جراحي، وذلك لإنقاذ حياته ولكن كان عليهم استئصال 90% من دماغ المريض.

وبعد انتهاء العملية وإعادة تأهيل المريض، تبين أن دماغه يعمل بشكل جيد، حيث أكد المريض أنه وبعد العملية لم يعان من أي صداع في الرأس، وأن ذاكرته تعمل بشكل رائع. وهكذا استطاع العلماء إثبات أن الشخص لا يستخدم دماغه كاملا، فرغم إزالة جزء من الدماغ يمكن للشخص أن يتابع حياته بشكل طبيعي تماما.

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