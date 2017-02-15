“الحربي”: نزول “خط الثلج” على شمال المملكة وتبوك بدءاً من الغد

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي عن استمرار التقلبات الجوية على أجواء المملكة إلى يوم السبت المقبل -بمشيئة الله-، مبيناً أن آخر تحديثات النماذج تشير إلى استمرار تدفق الهواء البارد، ونزول تيارات المنخفض الجوي إلى الجنوب، حيث تهيأت الظروف الجوية لنزول خط الثلج على شمال غرب وشمال المملكة، خصوصاً يومي الخميس والجمعة.

وأضاف “الحربي” أنه -بمشيئة الله- تستمر فرص الأمطار الرعدية يومي الخميس والجمعة على المنطقة الجنوبيه الغربية والجنوبية والوسطى والشرقية، وأجزاء متفرقة من مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية، مع أجواء باردة على معظم المناطق، تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية إلى ما دون الصفر المئوي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يمر خط الثلج على الأطراف الشمالية من مناطق المملكة، وفرص تساقط الثلوج من فجر الخميس إلى مساء الجمعة على جبال اللوز والظهر وعلقان والشرف، وتتوسع يوم الجمعة لتشمل القريات والكتب وطريف وعنازة وحزم الجلاميد وعرعر، وقد تتوسع جنوباً إلى حدود سكاكا والجوف وحرة جنوب تبوك، خاصة يوم الجمعة، بينما تكون الأجواء غائمة وباردة على معظم المناطق، قارصة البرودة على المناطق الشمالية وحائل والقصيم.

وبين أن الأجواء الممطرة تستقر يوم السبت معلنة انتهاء الحالة الجوية التي بدأت السبت الماضي، وعمت بعض مناطق المملكة بالأمطار والسيول، مع بقاء فرص متواضعة على الجنوبية الغربية، ودرجات حرارة صغرى فجر السبت تحت الصفر المئوي على جميع المناطق الشمالية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى على الوسطى من 5-7 درجات، وسواحل ينبع وأملج 9-10 درجات، والمدينة 5-6، ومكة 12 درجة، وجدة 14 درجة، ومرتفعات الباحة 7 درجات، ومرتفعات عسير وجازان 8-10 درجات، وسواحل جازان 20 درجة، وتهامة الباحة وعسير 16-19 درجة، والساحل الشرقي من 6-8 درجات.