30يتيمًا في “جمعتنا حلوة” بنادي التنمية الأسرية الشبابي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ضمن فعاليات مشروع “بكم نماؤنا”، أقام نادي التنمية الأسرية الشبابي، يوم الخميس الماضي، برنامجًا للأيتام بمسمى “جمعتنا حلوة”، بحضور أكثر من (30) مستفيدًا، حيث جمع بين الرياضة والمرح والترفيه والفائدة في آن واحد، مثل لعب كرة القدم والملعب الصابوني ومسابقات ترفيهية وثقافية شيقة، وقُدمت لهم الضيافة المناسبة.

ومن جانبه، عبّر مدير معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب بالأحساء الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، عن شكره الجزيل لمؤسسة الملك خالد الخيرية على دعمها هذا المشروع “بكم نماؤنا”، مضيفًا: “والشكر موصول لكل من شاركنا نجاح هذا البرنامج كمطعم مطبقاتي في توفير وجبة العشاء ولاستراحة الريم في مساهمتهم في توفير المكان لإقامة البرنامج، ولعبدالله الحسين، في مساهمته الفاعلة في المشاركة بالمسابقات والألعاب الترفيهية”.