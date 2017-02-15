“الملحم” يكشف عن الخطوات النهائية لمشروع تقاطع (الملك فهد – عين نجم)

كشف أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، عن أن الأمانة تعمل حاليًا على الخطوات النهائية لتدشين المشروع التطويري لتقاطع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز مع طريق عين نجم، والذي تم تنفيذه بكلفة تُقدر بنحو 131 مليون ريال، ويحتوي المشروع على ميدان سفلي وآخر علوي مرتبط بأربعة جسور في كافة الاتجاهات.

وقال “الملحم” إنه انطلاقًا من التوجيهات الكريمة لقيادتنا الرشيدة ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، في دعم مشاريع التطوير بما يخدم المواطن بشكل أفضل؛ فإن الأمانة ومن واقع مسؤولياتها تقوم بجهود كبيرة في دراسة مشاريع الطرق، وكذلك الدراسات التخطيطية والفنية والمرورية، ومن تلك الدراسات ربط المدن والقرى مع بعضها لتكون نسيجًا متباينًا ذا وظائف تكاملية لتقديم الخدمات وارتباطات استعمالات الأراضي بينها, الأمر الذي يشكل دافعًا لمزيد من التطور.

وأشار “الملحم” إلى أن إطلاق الحركة المرورية للجسور المنفذة لهذا التقاطع الحيوي ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة, ومن ثم ستصبح حركة المركبات وفقًا للخطة المعتمدة على سبعة عناصر هي:

أولًا للقادمين من طريق عين نجم، حيث مجمع الدوائر الحكومية والمتجهين للرياض أو وسط الهفوف والمبرز والدمام؛ سيسلكون الجسر العلوي أعلى خطوط السكة الحديدية، ويمكن استخدام طريق الخدمة بثلاث حارات للراغبين التوجه إلى عدد من مقرات القطاعات الحكومية أو الذين ينوون العودة باتجاه طريق عين نجم عبر أسفل الجسر والذي يحتوي على ثلاث حارات التفاف.

ثانيًا: سيكون مسار القادمين من الضلع الغربي لطريق الملك عبدالله باتجاه الشرق عبر الميدان الأرضي من خلال طريق الخدمة ذي الثلاث مسارات للراغبين بالتوجه إلى وسط الهفوف والمبرز أو الدمام أو محطة القطار، وأما المتجهون لمجمع الدوائر الحكومية وطريق عين نجم فيسلكون الميدان العلوي للجسر أعلى خطوط السكك الحديدية.

ثالثًا: سيكون مسار القادمين من طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز (الديوان سابقًا) باتجاه التقاطع عبر الميدان الأرضي وطريق الخدمة ذي الثلاث مسارات للراغبين التوجه إلى وسط الهفوف أو الرياض أو الضلع الغربي لطريق الملك عبدالله أو الدمام، أما قاصدو مجمع الدوائر الحكومية وطريق عين نجم فيسلكون الميدان العلوي للجسر أعلى خطوط السكك الحديدية.

رابعًا: القادمون من طريق الرياض جنوب التقاطع سيسلكون الميدان الأرضي عبر طريق الخدمة ذي الثلاث مسارات للراغبين التوجه إلى وسط الهفوف والمبرز أو الدمام أو محطة القطار أو الضلع الغربي لطريق الملك عبدالله، أما المتوجهون لمجمع الدوائر الحكومية وطريق عين نجم فيسلكون الميدان العلوي للجسر أعلى خطوط السكك الحديدية.

خامسًا: القادمون من حي السلمانية الشمالية باتجاه وسط الهفوف والمبرز والدمام فإنه سيتم إغلاق الإشارة الضوئية وهذا التقاطع “عند مستوصف منبر الهدى”، حيث إن الحركة المرورية سيتم توجيهها يمينًا باتجاه طريق الرياض مع إنشاء ميدان للمركبات الصغيرة فقط باتجاه الشمال تسهيلًا للحركة المرورية وتخفيفًا لازدحام المركبات عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرياض.

سادسًا : للمركبات المتجهة جنوبًا باتجاه شارع الرياض فسيتم إلغاء الإشارة الضوئية (عند مستوصف الهدى)، وأيضًا للمتجهين باتجاه الضلع الغربي لطريق الملك عبدالله فسيتم إلغاء الإشارة الضوئية الأخرى لتصبح الحركة انسيابية وبدون توقف. سابعًا: جميع المركبات الكبيرة من حافلات وشاحنات التي يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار تلزم المسار الأيمن وتستخدم طرق الخدمة فقط، وتمنع من دخولها للجسر العلوي حفاظًا على انسيابية الحركة المرورية في الميدان العلوي للجسر، حيث تم إنشاء لوحات عرضية لتحديد الارتفاع عند كل مطلع جسر وفي كل اتجاهاته.

وأشاد أمين الأحساء في هذا الصدد، بالتعاون والتنسيق فيما بين الأمانة وإدارة المرور ممثلة في مديرها المهندس العقيد علي الزهراني، وما بُذل من جهود كبيرة لتذليل العقبات في دراسة التحويلات الخاصة بالمشروع.

من ناحيته، ذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس فؤاد الملحم، أن هذا المشروع يعد من المشاريع المعمارية والهامة والحيوية، إذ سيسهم في إيجاد الحلول المرورية تمشيًا مع أحدث النظم المتبعة عالميًا، وتسهيلًا لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند هذا التقاطع, مع الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي هذه المنطقة والزوار من ناحية التصميم والكفاءة.

وبيّن “الملحم” أن المشروع يهدف إلى توفير حركة مرورية حرة وانسيابية على طريق الملك فهد (غربًا – شرقًا)، والذي يرتبط بعدها بمشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان (الديوان سابقًا)، والذي تم اكتمال تنفيذه مطلع العام 2014م والمتصل شمالًا بجسر على تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الديوان ممتدًا شمالًا حتى النفق على تقاطع طريق الظهران مع طريق مكة المكرمة لتصبح الحركة انسيابية سهلة دون توقف من شمال الأحساء وباتجاه الجنوب إلى طريق الرياض وباتجاه مجمع الدوائر الحكومية وطريق عين نجم أعلى خطوط السكك الحديدية ودون أي تقاطع مع السكة وبالعكس باتجاه الدمام شمالًا، حيث تحد من الاختناقات المرورية الكبيرة على هذا التقاطع لما يمثله من تقاطع حيوي.

ومن جهته، شدّد مدير مرور الأحساء العقيد المهندس علي بن محسن الزهراني، على ضرورة اتباع أنظمة السير في الخطوط الجديدة، والتي تأتي ضمن إستراتيجية العمل التكاملي بين المرور وأمانة الأحساء في فك الاختناقات المرور داخل المدن والعمل على سير المركبات بأساليب متطورة.