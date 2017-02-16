تعليق الدراسة غداً الخميس في الأحساء

الأحساء اليوم – الأحساء

علق تعليم بالأحساء الدراسة غداٍ الخميس بسبب حالة الطقس , فقد أعلنت إدارة التعليم في محافظة الأحساء عن تعليق الدراسة غداٍ الخميس في جميع مدارس التعليم العام , وقالت في بيان ان مدير عام التعليم بالأحساء ، وبناء الصلاحيات الممنوحة له وبناء على ما وردنا من مدير الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية عن استمرار هطول الأمطار على محافظة الأحساء وبناء على ما تغتضيه المصلحة التعليمية يقرر مايلي : أولا : تعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة(البنين والبنات) ومدارس تعليم الكبار والكبيرات يوم الخميس 19-5-1438 .