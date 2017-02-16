“الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار على الشرقية والرياض حتى ظهر اليوم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقع الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالدمام، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، في الظهران، والجبيل، وبقيق، والأجزاء المجاورة لها، ابتداء من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة صباح اليوم، بمشيئة الله.

وأشار الإنذار المبكر إلى استمرار هطول الأمطار بمنطقة الرياض حتى ظهر اليوم، مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع والتي تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية وتحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.