“القاضي” يوصي بإنشاء مركز لدعم واتخاذ القرار يربط جامعات المملكة بـ”التعليم”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أوصى وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، بإنشاء مركز موحد لدعم واتخاذ القرار وطنيًا يربط على مستوى جامعات المملكة العربية السعودية مع وزارة التعليم، والاستفادة من المبادرة الرائدة من قبل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والتي توضح وجود متميز لمشروع عربي، وذلك لتسهيل ربط مراكز دعم القرار بالجامعات بالوطن العربي ضمن مشاريع خطة المنظمة العربية للتقييس والجودة 2014- 2018م.

واقترح “القاضي”، خلال الجلسة التي عقدها تحت عنوان “أنشطة التقييس ممكنات لدعم اتخاذ القرار رؤية 2030 نحو التنمية المستدامة”، ضمن فعاليات ورشة عمل “الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة في أنشطة التقييس”، اقترح أن يقوم مركز ودعم اتخاذ القرار بالجامعات وطنيًا وعربيًا على إجراء القياسات النوعية التي تُعلن دوليًا، بعيدًا عن التقديرات التي تُعطيها جهات خارجية؛ ويقوم أيضًا بإجراء دراسات حول قياسات تنموية أخرى، مُفيدة ومتجددة، ترصد حالة مشهد التنمية الواسع، وتُسهم في توجيه مسار التنمية المُستدامة نحو تحقيق أفضل النتائج خصوصًا في مجالات التنمية المستدامة بقطاعات التعليم.

وذكر الدكتور القاضي أن نظم دعم القرار تقوم بطرح بدائل مختلفة لحل المشاكل الجديدة غير المتكررة مع إيضاح المزايا والعيوب والتكلفة المالية والإدارية، وبالتالي يسهل على متخذ القرار البت في المشكلة يتم ذلك عن طريق بناء مخازن منفصلة للبيانات يتم فيها تجميع قواعد بيانات المتوفرة والربط بينها لاتخاذ مختلف القرارات وفق مواصفات قياسية نوعية مُرتبطة بقضايا التنمية المستدامة والتعليم وسوق العمل والتطوير الإداري والدراسات والأبحاث بالجامعات وتعد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تجربة رائدة لتطبيق دعم واتخاذ القرار وفق ممارسات عالمية كنموذج وطني للأنظمة والإجراءات مرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لاستدامة المؤسسية ومُتابعة تطورها والتي تحقق الرؤية الوطنية لعام 2030.

وأضاف الدكتور القاضي أن فكرة وحدة دعم اتخاذ القرار بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقوم على كونها الجهة المسؤولة عن تطوير منظومات ونماذج دعم اتخاذ القرار في القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات التعليمية والبحثية والمهنية وتعمل الوحدة أيضا على رصد ومتابعة القضايا الخارجية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحقق التواصل والشراكة الفاعلة مع المجتمع المحيط المحلي والإقليمي والعالمي.

يذكر أن الورشة نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، كما شاركت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة نجاح القرعاوي، ببنك المسؤولية المجتمعية بعنوان “استثمار ذو قيمة.. مسؤولية عظيمة”.

وشملت الجلسة عرضًا لمؤشرات أداء نوعية وغير مسبوقة توضح كيفية الاستفادة منها لدعم اتخاذ القرار في مجالات عديدة وتحديدا في المجالات الأكاديمية وغيرها من المجال مثل مجال الحوكمة الإدارية، والحوكمة المالية، ومجالات القبول والاستيعاب للجامعات مجالات الطلبة المختلفة، ومجالات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس، ومجال البحث العلمي، ومجال المعامل والأجهزة البحثية، ومجال خدمة المجتمع، والمجال الصحي والمستشفيات، ومجال الخريجين وأنشطة سوق العمل، والآليات المتقدمة للتنبيهات الفورية من خلال الرسائل النصية والبريدية من خلال تطبيقات الجوال المتخصصة.