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الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 16 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

انتحار عاملة منزلية داخل منزل كفيلها بالمبرز

انتحار عاملة منزلية داخل منزل كفيلها بالمبرز

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أقدمت عاملة منزلية في مدينة المبرز التابعة لمحافظة الأحساء، أمس الأربعاء، على الانتحار في منزل كفيلها.

وبدوره، أكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، صحة ما ورد عن انتحار عاملة منزلية في مدينة المبرز التابعة لمحافظة الأحساء، موضحًا –بحسب “الرياض”- أن مواطنًا أبلغ مساء الأربعاء، عن إقدام مكفولته من جنسية أفريقية في العقد الثالث من العمر على الانتحار بمنزله الكائن بمدينة المبرز.

وبيّن “الرقيطي” أن المختصين باشروا الحادثة بالانتقال إلى المنزل والشروع بإجراءات الضبط الجنائي للحادثة، ونقل جثمان المتوفاة إلى المستشفى لاستكمال الفحوص اللازمة من قبل الطب الشرعي، وتمهيدًا لإحالة القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام.

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