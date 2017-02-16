“الداخلية”: القتل قصاصًا بحق مواطن قتل آخر في تبوك

الأحساء – واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل قصاصاً في منطقة تبوك بحق سعود بن ابراهيم بن ماطر الشمري ـ سعودي الجنسية ـ لإقدامه على قتل / عامر بن سليم بن سويلم العطوي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.

وبحسب بيان للداخلية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصّار من ورثة القتيل رشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، ثم الحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّار من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمدينة تبوك بمنطقة تبوك.