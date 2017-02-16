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الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 16 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الاتصالات”: 10 شرائح للمواطن مسبقة الدفع وشريحتين للمقيم كحد أقصى

“الاتصالات”: 10 شرائح للمواطن مسبقة الدفع وشريحتين للمقيم كحد أقصى

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، السماح للمواطنين بالحصول على 10 شرائح مسبقة الدفع كحد أقصى و40 شريحة للمفوتر، وشريحتين مسبقتي الدفع كحد أقصى للمقيمين و10 شرائح للمفوتر.

وقال مصدر في الهيئة ‘‘إن القرار يسري على جميع الشركات المشغلة في المملكة، ولا يشمل الشرائح التي تم استخراجها قبل صدور القرار‘‘ بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وأضاف، أن النظام الجديد لهيئة الاتصالات، يمنع الحصول على أكثر من الحد المخصص لكل فرد من شرائح الاتصال والبيانات، مؤكداً أن الشرائح التي تم إصدارها قبل صدور القرار لا تدرج ضمن النظام الجديد.

وأكد المصدر، أحقية حصول المقيم على شريحتين فقط من كل المشغلين و10 للمواطنين فقط، مشيرًا إلى أنه يمكن للفرد إلغاء الشريحة في حال وصل للحد الأقصى واختيار المشغل المناسب في حال التغيير.

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