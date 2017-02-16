شرطة الرياض تقبض على مواطن قتل آخر بـ”طعنة”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في حوالي الساعة الثانية من صباح يوم الأحد الموافق 15/5/1438هـ ورد لمركز شرطة الحائر بلاغ النقطة الأمنية بمستشفى الإيمان العام عن وصول شخص مصاب بجرح نافذ أسفل الصدر وبحالة حرجة، جرى على الفور إنتقال فريق التحقيق للمستشفى ووجد المصاب قد فارق الحياة متأثراً بجراحه.

ولأهمية البلاغ فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها، عليه فقد تم تحديد الاشتباه في شخص سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر بعد أن أشارت الدلائل على تورطه في ارتكاب الجريمة، وبضبطه ومناقشته أقر بطعن المجني عليه بسلاح أبيض (سكين) بسبب خلافٍ بينهما، تم التحفظ على الجاني وأداة الجريمة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الإختصاص.