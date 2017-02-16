“الدفاع المدني” يباشر 1275 بلاغاً جراء الأمطار والسيول.. خلال 5 أيام

الأحساء – واس

استقبلت مراكز التحكم والتوجيه بالمديرية العامة للدفاع المدني في مناطق المملكة، من يوم الأحد الماضي وحتى صباح اليوم الخميس، 1275 بلاغاً منها 138 في مدينة الرياض، و952 في منطقة عسير، و185 في المنطقة الشرقية، جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، أن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز التحكم والتوجيه بمنطقة عسير، مشيراً إلى تسجيل حالتين مفقودتين في منطقتي الرياض وعسير، بواقع حالة في كل منطقة، كذلك حالتي وفاة، واحدة في الرياض وأخرى في عسير.

وبيّن المركز أن الفرق الميدانية، أنقذت 562 شخصاً، منهم 44 في الرياض، و489 في منطقة عسير، و14 في الشرقية، و14 في منطقة مكة المكرمة، وحالة واحدة في منطقة نجران، مفيداً أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها 342، إضافة إلى إخلاء وإيواء 79 أسرة.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.