“الشورى” ينتقد أداء “الصحة” ويصف آليات الرقابة فيها بـ”الضعيفة”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

انتقد أعضاء في مجلس الشورى، أداء وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بأزمة فيروس ‘‘كورونا‘‘ واصفين آليات الرقابة وتقويم الأداء الصحي في المملكة بـ‘‘الضعيف‘‘.

وسردت دراسة قدمها أعضاء بالمجلس بعض الملاحظات، تتعلق بالمنشآت الصحية، وهي: عدم وجود منهجية موحدة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتشتت الجهود الهادفة إلى تعزيز أخلاقيات ممارسة المهن الصحية والالتزام بحقوق المرضى، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وشملت الملاحظات، ضعف الوزارة في التعامل مع الأخطاء والحوادث الطبية والمخالفات المهنية، مؤكدةً أنها في حاجة إلى وضع معايير ومواصفات عالية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية، وترشيد استخدام الموارد الصحية، والانتباه لمؤشرات الجودة والسلامة.

وفي ذات السياق، أكدت الدراسة أن أزمة ‘‘كورونا‘‘ خلال العامين الماضيين، أثبتت أن هناك فراغا كبيرا في الجانب الرقابي على التزام المنشآت والقطاعات الصحية، والعاملين فيها بضوابط الجودة ومعاييرها، وافتقارهم لأبسط مبادئ وأسس مكافحة انتشار العدوى.