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الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 16 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الشرقية.. 168حادث دهس وحريقًا وسقوطًا بسبب الأمطار

الشرقية.. 168حادث دهس وحريقًا وسقوطًا بسبب الأمطار

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أسفرت الأمطار الغزيرة، التي هطلت اليومين الماضين، على المنطقة الشرقية، عن وقوع 168 حادثاً متنوعًا بين تصادم، وانقلاب سيارات، ودهس وحرائق، وحالات سقوط، واحتجاز بمواقع مختلفة، بينما تمكنت فرق أمانة المنطقة من شفط 204.6 مليون جالون مياه، خلال 9 ساعات، عبر 42 محطة تصريف بحاضرة الدمام.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد منصور الدوسري أنه تم العمل وفق الخطط المعدة سلفا لمواجهة الحوادث، التي قد تنتج عن الأمطار، والسيول، واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأرواح، وحماية الممتلكات، وتوفير السلامة للمواطنين، والمقيمين، بحسب “المدينة”.

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