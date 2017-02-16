“قياس” يقدم دورة تدريبية للآباء والأمهات عن تنمية ذكاء الأطفال

الأحساء – واس

يقيم المركز الوطني للقياس الاثنين المقبل دورة تدريبية بعنوان “تنمية ذكاء طفلك وتعزيز فرص نجاحه”، يقدمها مستشار المركز ورئيس مؤسسة إنماء التعليمية الدكتور علي الحكمي، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.

وتهدف الدورة إلى تقديم عرضاً لنتائج الأبحاث العلمية الحديثة عن الدماغ ونموه منذ الولادة، والعوامل العاطفية والاجتماعية والصحية والتربوية المعززة لذلك كما تتناول العوامل الأخرى المؤثرة سلبياً عليه.

كما تتطرق الدورة, إلى التعريف بذكاء الطفل، وأنماطه، والعوامل المؤثرة فيه، والأفكار الخاطئة عن نمو ذكاء الطفل، وكيف يمكن للوالدين المساعدة على تحسين ذكاء أطفالهم ونموهم الذهني والانفعالي والاجتماعي.

وتتناول الدورة الأساليب التربوية الفعالة في مساعدة الأطفال لتحقيق النجاح المدرسي والنجاح في الحياة بشكل عام وكيفية تنمية ثقته الطفل بنفسه, وتستعرض أهم العوائق لنجاح الطفل وتفوقه، وتستهدف الدورة الآباء والأمهات والمربين والمربيات.

يذكر أن الدورة تأتي امتداداً لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، الذي يسهم في تطوير القدرات والمهارات، وتطوير التعليم والمجتمع، ويمكن التسجيل من خلال بوابة المركز الإلكترونيةhttp://www.qiyas.sa/Pages/default.aspx .