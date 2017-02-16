“بالغنيم” يدشّن حزمة من برامج القياس والتقويم الإلكترونية لمدارس التطوير

الأحساء – خالد الذكرالله

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، صباح اليوم الخميس، بقاعة الملك فهد للجودة، “حزمة من برامج القياس والتقويم الإلكترونية” لمدارس التطوير، والتي تنفذها وحدتي تطوير المدارس؛ تحقيقًا لرؤية المملكة “2030”، وتنطلق هذه المبادرة من الدور الذي تطلع به وحدتي تطوير المدارس بالأحساء؛ بهدف قياس مستوى تطبيق المدارس للبرنامج الوطني لتطوير المدارس.

وقد حضر حفل التدشين مساعد مدير العام للشؤون المدرسية يوسف بن عبداللطيف الملحم، ومدير الإشراف التربوي خالد العتيبي، والمستشار التعليمي المدير العام عيسى الذرمان، ومدير إدارة وحدة تطوير المدارس الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، وعدد من القيادات التعليمية والإدارية ومشرفين ومشرفات.

وبدأ الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم تلاها مقدم الحفل نواف الجري، ومن ثم ألقت كلمة وحدتي التطوير ندى الناجم، التي رحبت بالمدير العام والحضور، وقالت: “نحتفل اليوم بتدشين حزمة القياس والتقويم الإلكتروني لمدارس التطوير, حيث تعد الحزمة الأولى من نوعها على مستوى المملكة, والذي تتسابق فيه الدول على مستوى العالم؛ لكي نحقق رؤية المملكة “2030” في هذه البلاد المباركة, التي تبني جيلًا جديدًا متعلمًا متطورًا”.

وأضافت: “من المأمول أن يكون تطبيق هذه الحزمة دافعًا لبذل مزيد من العطاء تطويرًا وتحسينًا ودعمًا لمدارس تطوير؛ وصولًا لأفضل مستوى في تطبيق البرنامج الوطني لتطوير المدارس في المحافظة”, مردفة: “كما نشكر الدعم المقدم من الإدارات والأقسام ذات العلاقة في ضوء النتائج التي تعكس الواقع الفعلي للتطبيق, وكذلك نشكر المسؤول لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ناصر العريفي بشركة التطوير للخدمات التعليمية”.

وبدوره، عبر ماهر السليم بالنيابة عن قادة مدارس التطوير، عن ترحيبه بهذه المبادرة المتميزة التي تطلع الجميع إليها لتساهم في التطوير والتحسين على مستوى الدعم المقدم لمدارسنا في تعليم الأحساء, والمبادرة الحقيقية هي من خلال المستفيدين أخذ رأي أولياء الأمور والطلاب في الخدمة التعليمية”, مضيفًا: “كما نشكر المدير العام أحمد بن محمد بالغنيم المشرف العام على وحدتي تطوير المدارس على دعمه المستمر في تطوير المدارس في المحافظة”.

إلى هنا، استعرضت أماني الجعفري، عرض آراء المحكمين على حزمة القياس والتقويم الالكتروني لمدارس التطوير بالأحساء والمشاركين من مدارس وإدارات وأولياء الأمور, ووصفت الهدف العام هو رفع مستوى جودة تطبيق برنامج تطوير المدارس, والفئة المستهدفة الطلاب من مدارس المحافظة (بنين وبنات).

وبدوره، قال “بالغنيم”: “كم أنا سعيد بهذه الحزمة من البرامج المقدمة من إدارة وحدتي تطوير المدارس (بنين وبنات) وشجع على استمرار الإدارات بتخطيط وتبني مثلي هذه البرامج, في هذه المبادرة لكي تعيننا في تجويد العمل؛ لنقدم الإحصائيات التي نتوقع أن نحققها لكي نصل إلى ما نريد من تحقيق الأهداف”، مقدمًا الشكر للشركة المطورة للخدمات التعليمية وفرق العمل والإدارات والمشاركين والذين ساهموا في إعلان هذه المبادرة؛ ليختتم الحفل بتكريم المشاركين.