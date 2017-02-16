الإثنين.. “رضوان” في لقاء مفتوح حول “اللجان العمالية” بغرفة الأحساء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تنظّم لجنة الموارد البشرية بغرفة الأحساء، يوم الإثنين المقبل، لقاءً مفتوحًا بعنوان “اللجان العمالية وأهميتها في منشآت القطاع الخاص”، تستضيف فيه رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال محمد رضوان، وذلك عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا، في قاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- للرجال، وقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق للنساء بمقر الغرفة الرئيس.

ويأتي اللقاء ضمن جهود الغرفة في مجال نشر الثقافة العمالية وتنمية الوعي المهني وتثقيف وتعريف الموارد البشرية بدور اللجان العمالية في المنشآت الخاصة ومساهمتها في تطوير التنظيمات طبقًا للمعايير الدولية التي تعنى بتحسين مستوى العاملين وحصولهم على حقوق وامتيازات العمل الممكنة، إضافة إلى تصحيح بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية وكل ما يتعلق بشروط التعاقد.

ومن جهته، نوّه رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة محمد بن حزام العتيبي، بدور وجهود اللجنة الحثيثة في تبني خطط وبرامج مبتكرة في مجال تنمية الموارد البشرية؛ بما يخدم برامج التنمية الشاملة، ويعزز إستراتيجية التوطين، ويحقق استدامتها؛ بما يدعم منطلقات رؤية المملكة 2030 وخطة برنامج التحول الوطني 2020، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب بما يتناسب وحاجة سوق العمل السعودية.

وأكد “العتيبي” أن اللقاء يصب في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري من خلال إيجاد لجان عمالية رسمية تُعنى ببث الحوار بين العمال وأصحاب العمل للوصول إلى بيئة عمل صحية وحضارية، والذي ينعكس بدوره على نجاح منظمات الأعمال، ومن ثم على الاقتصاد الوطني، مبينًا أنه سيتضمن نبذة تاريخية عن الهيئات واللجان العمالية، تعريف اللجنة العمالية، أهمية وجود اللجان العمالية في منشآت القطاع الخاص، نظرة منظمة العمل الدولية للجان العمالية في المملكة وغيرها من المحاور.

وحث “العتيبي” القائمين على إدارات الموارد البشرية في المنشآت الخاصة لحضور مثل هذه اللقاءات للاطلاع على آخر المستجدات في هذا الجانب؛ بما يعزز دورهم في تثقيف القائمين على تلك المنشآت والعاملين فيها بأهمية دور اللجان العمالية، وهو ما يقود إلى خلق بيئة عمل محفزة ومنظمة بين العامل وصاحب العمل تعود بنفعها إلى تنمية وتطوير المنشأة.

جدير بالذكر، أن التنظيمات العمالية تعد من الوسائل المعاصرة التي تدفع إلى الحوار وموازنة الحقوق بين العمال وأصحاب العمل، ولاسيّما إذا تم تأطيرها وفق معايير سليمة تحقق تحسين شروط العمل وظروفه وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، وما يتبع ذلك من تطوير للقوانين والأنظمة؛ بما يتفق مع المبادئ والمعايير الدولية.