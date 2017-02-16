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الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 16 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

أمانة الأحساء: فصل الكهربائي عن الحدائق والمنتزهات لحين انتهاء الأمطار

أمانة الأحساء: فصل الكهربائي عن الحدائق والمنتزهات لحين انتهاء الأمطار

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نبّهت أمانة الأحساء، بأنها قامت بإيقاف التيار الكهربائي في الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية، لحين انتهاء موسم الأمطار، وذلك انطلاقًا من مسؤوليات أمانة الأحساء في تحقيق وسائل الأمن والسلامة في خدماتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، في بيان للأمانة، إن ذلك يأتي من حرص الأمانة على سلامة مرتادي المرافق العامة الخدمية، وتفادي وقوع أي سلبيات، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين توخي الحذر والابتعاد عن مصادر الكهرباء (أعمدة الإنارة، كبائن الكهرباء) خلال هطول الأمطار، وكذلك الابتعاد عن تجمعات المياه.

ودعا “بووشل” في حالة وجود أي ملاحظة التواصل الفوري وإبلاغ الأمانة عبر هاتف البلاغات والطوارئ (940)، أو الرقم الموحد (920011050)، قناة التواصل الاجتماعية “الواتس آب” (0548368888)، سائلًا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعم نفعها أرجاء البلاد.

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