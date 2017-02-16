تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 16 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصندوق العقاري” يؤكد جاهزية البنوك لاستقبال طلبات التمويل المدعوم

“الصندوق العقاري” يؤكد جاهزية البنوك لاستقبال طلبات التمويل المدعوم

الأحساء – واس

أكد مدير عام إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي جاهزية كل من ( بنك الرياض والبنك العربي وبنك البلاد ومصرف الإنماء و شركة بداية ) لاستقبال من صدرت لهم الموافقة على طلب التمويل المدعوم.

وأفاد في بيان صحفي أن بإمكان جميع من تلقى رسالة نصية بالموافقة مراجعة البنوك الاربعة أو شركة بداية مباشرة لإتمام عملية التمويل دون الحاجة لمراجعة الصندوق أو أي من فروعه, مبينًا أنه خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن بنوك ومؤسسات تمويلية أخرى ستنظم لتقديم برامج التمويل.

وبين العصيمي أن من صدرت له الموافقة ويملك ارضاً يرغب البناء عليها يمكنه ذلك حالياً عن طريق بنكي الرياض والعربي حيث اكمل البنكين جاهزيتهما لاستقبال مثل هذا التمويل.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

أرامكو تحذِّر من عاصفة رعدية ضخمة الليلة

أرامكو تحذِّر من عاصفة رعدية ضخمة الليلة

انطلاق صافرات الإنذار من أمطار غزيرة بالمنطقة الشرقية

انطلاق صافرات الإنذار من أمطار غزيرة بالمنطقة الشرقية

«الدفاع»: الفصل في إعادة محاكمة خالد الدوسري بأمريكا نهاية الشهر

«الدفاع»: الفصل في إعادة محاكمة خالد الدوسري بأمريكا ...

اللواء التركي: إحباط المخططات الإرهابية في مناطق المملكة الأربع استغرق 5 أيام

اللواء التركي: إحباط المخططات الإرهابية في مناطق المملكة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*