«الدفاع»: الفصل في إعادة محاكمة خالد الدوسري بأمريكا نهاية الشهر

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلن سعود متعب بن قويد، محامي المعتقل خالد الدوسري، اليوم الخميس، أن الادعاء الأمريكي قدَّم مذكرة للقضاء في الولايات المتحدة يطالب فيها بصرف النظر عن مذكرة فريق الدفاع عن “الدوسري”، وتثبيت حكم المؤبد عليه.

وقال بن قويد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع ‘‘تويتر‘‘: ‘‘مذكرة الادعاء الأمريكي لا يتجاوز عدد أوراقها (٥٠) ورقة، بينما مذكرة الدفاع عن المعتقل خالد تتجاوز أوراقها (٨٠٠) ورقة مدعومة بتقارير وأدلة جديدة‘‘.

وأكَّد، أنه لا يوجد جديد بمذكرة الادعاء الأمريكي؛ نظراً لأنها مطابقه لما يدعيه من أدلة سابقة غير منطقية؛ لذا نطالب بصرف النظر عن مذكرة الدفاع الحاليَّة، وعدم إعادة المحاكمة.

وأضاف بن قويد، مذكرة الادعاء الأمريكي ومذكرة الدفاع عن المعتقل خالد على طاولة القضاء الأمريكي، ومن المتوقع صدور قرار القضاء نهاية الشهر الميلادي الحالي.

واختتم محامي الدوسري، قائلاً: ‘‘يتبقى فقط مدى نزاهة القضاء الأمريكي أمام الادعاءات المزيفة من الادعاء الأمريكي، وتخالف المواد القانونية والإنسانية التي سوف نوضحها لكم لاحقاً‘‘.