أرامكو تحذِّر من عاصفة رعدية ضخمة الليلة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذرت شركة أرامكو من عاصفة رعدية ضخمة تضرب المنطقة الشرقية الليلة، نحو الساعة الثامنة مساءً.

وارسلت الشركة التحذير عبر البريد الإلكتروني لكل الموظفين بالمنطقة الشرقية وطالبتهم بملازمة المنازل، وأهابت الشركة بالجميع- مواطنين ومقيمين- عدم قيادة السيارات في هذا الوقت؛ حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لأي أخطار قد تحدث.

‏كانت ‏مديرية الدفاع المدني بمنطقة الشرقية أطلقت صافرات الإنذار بعد هطول أمطار غزيرة ‏على مدينتي الدمام والخبر ‏مساء الخميس، وباشرت الفرق الأمنية والإغاثية ‏مدينتي الدمام والخبر وما بينهما؛ ‏تحسبا للحالات الطارئة خلال هطول الأمطار الغزيرة وبعد سماع ‏دوي صافرات الإنذار من مركبات الدفاع المدني بـ60 دقيقة ‏زادت الحالة المطرية بكثافة وأجبر السكان على البقاء في منازلهم حفاظًا على سلامتهم.