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الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 16 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

تعليم الأحساء: لا صحة لانقلاب باص معلمات أو سقوط سقف بأحد الفصول

تعليم الأحساء: لا صحة لانقلاب باص معلمات أو سقوط سقف بأحد الفصول

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكدت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، أنها تابعت ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول “حادثة انقلاب باص لمعلمات هجرة شجعة” و”سقوط جزء من سقف أحد فصول الابتدائية (21) بالمبرز”، مشيرة إلى أنها تواصلت مع قيادات المدارس للتأكد من صحة ما تم تداوله.

وأوضحت مديرة الإعلام التربوي سهير بنت حمد الحواس، في بيان توضيحي بهذا الشأن، أن قائدة مدرسة شجعة المكلفة أفادت في خطابها أمس الأربعاء، بأنه لا صحة لما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض باص لنقل معلمات المدرسة لحادث انقلاب، فيما أفادت قائدة المدرسة الابتدائية (21) بالمبرز في خطابها رقم (1190972) اليوم الخميس، بأن خبر سقوط جزء من سقف المدرسة ليس له أي أساس من الصحة، ولم تتعرّض المدرسة لأي من تلك الحوادث.

وأشارت “الحواس”، إلى أنه حرصًا من الإدارة على توضيح الحقائق جرى إصدار هذا البيان التوضيحي، سائلين الله تعالى أن يجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة وأن يجعلها صيبًا نافعًا.

 

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