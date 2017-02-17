الشيخ عادل العبدالقادر يحاضر عن “أسباب حصول البركة”

الأحساء – سعد فوزي الفرحان

أقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء (مكتب الجفر)، مساء يوم الأربعاء الماضي، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عادل بن عبدالله العبدالقادر، بعنوان “أسباب حصول البركة”.

وقد تناول “العبدالقادر”، في محاضرته، بضعة أسباب لحصول البركة للمسلم من أهمها الصلوات والمحافظة عليها، وكثرة الاستغفار، وقراءة القرآن الكريم، وبر الوالدين، ذاكرًا في هذا الصدد بعض القصص التي تدل على البركة وأسبابها؛ ليختتم بتكريم جماعة المصلى بجامع الجبر بالجفر لفضيلة الشيخ تقديرًا له ولجهوده.