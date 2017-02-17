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الجمعة, 20 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 17 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مستشفى الجبر ينتهي من فحص 45طالبًا من ذوي ضعف البصر الشديد

مستشفى الجبر ينتهي من فحص 45طالبًا من ذوي ضعف البصر الشديد

الأحساء – علي الجميعة

اختتم مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة بالأحساء، يوم أمس الخميس، بالتعاون مع مستشفى العيون التخصصي بالظهران، برنامج فحص الطلاب من ذوي ضعف البصر الشديد، والذي امتد لمدة أسبوع كامل، واستهدف (45) طالبًا ممن يعانون من ضعف بصر شديد.

وشهد البرنامج وصف المعينات البصرية للطلاب التي تسهل عليهم ممارسة أنشطتهم اليومية وزيادة في التحصيل الدراسي، وحضره كل من مساعد مدير عام التعليم بالأحساء حمد محمد العيسى، ومدير مستشفى الجبر للعيون والأنف والإذن والحنجرة الدكتور أحمد العبد رب النبي، ومساعد مدير المستشفى للخدمات والتشغيل أحمد الجبيرة، ومدير إدارة التربية الخاصة محمد بن سلمان الأحمد.

وبدوره، عبر “العيسى”، في كلمته، عن شكره وتقديره لمدير مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة، ولجميع الكوادر الصحية بالمستشفى التي أسهمت في إنجاح هذا البرنامج، منوّهًا بأهمية التعاون بين القطاعين الصحة والتعليم في خدمة أفراد المجتمع؛ ليختتم بتكريم القائمين على البرنامج طيلة فترة إقامته وتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية عليهم.

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