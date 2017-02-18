“الخطوط الحديدية” تعلن تعليق جميع رحلاتها من وإلى الدمام

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن مغادرة جميع الأشخاص الذي أصيبوا في حادث انقلاب القطار في رحلته إلى الدمام والبالغ عددهم 18 مصاباً.

وذكرت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: “حمداً لله على سلامة جميع المصابين، حيث غادر جميعهم المستشفى، عدا حالة واحدة بصحة جيدة حالياً، حيث تابعت الخطوط الحديدية حالاتهم جميعاً”.

كما ذكرت في تغريدة أخرى: “تعتذر الخطوط الحديدية لتعليق جميع رحلاتها من وإلى محطة الدمام حتى نهاية يوم الخميس ٢٣ فبراير إن شاء الله، ونقدّر تفهمكم”.