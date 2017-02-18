غرامة 3 آلاف ريال حال تأخر الإبلاغ عن فقدان الجواز والإقامة 24 ساعة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شددت الإدارة العامة للجوازات على ضرورة سرعة إبلاغ المواطنين عن جوازات سفرهم حال فقدانها، وكذلك المقيمين بالنسبة لبطاقة “هوية مقيم”، مؤكدة أن مَن يبلّغ بعد مضي 24 ساعة، فإنه سوف يعاقب بغرامة مالية تتراوح من ألف إلى 3 آلاف ريال.

ودعت الجوازات، وفقاً لصحيفة “المدينة”، جميع المقيمين إلى سرعة تجديد إقامتهم قبل انتهائها بوقت كافٍ، من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، وإتمام عمليَّة التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية.

وأشارت إلى أن من ستنتهي إقامته دون تجديدها في موعدها؛ فلن يتمكن من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة له، وسيتعرض لغرامة قدرها 500 ريال للمرة الأولى، على أن تتضاعف حال تكرارها.