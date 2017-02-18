“حساب المواطن” يصحح 4 معلومات شائعة يتم تداولها عن التسجيل في البرنامج

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أشار برنامج “حساب المواطن” إلى 4 معلومات شائعة وغير صحيحة يتم تداولها عن شروط التسجيل، تتعلق بالحد الأعلى للدخل وراتب الزوجة، إلى جانب إضافة المرأة بصفة دائمة كتابعة في السجل، وما يرتبط بإيقاف الحساب البنكي أو عدم نشاطه.

وأوضح البرنامج من خلال حسابه على موقع “تويتر” أن ما يتم تداوله بشأن عدم السماح لمَن يتخطى دخله الشهري حاجز الـ20 ألف ريال غير صحيح، لافتاً إلى أن التسجيل لا يشترط فيه حد أعلى حتى الآن.

وعلق على ما يقال بأن راتب الزوجة يدخل ضمن حساب الدخل للأسرة، بأن المرحلة الحالية هي مرحلة الإفصاح عن كامل المعلومات ومنها دخل الأسرة، على أن يتم إقرار السياسات بحسب الخطة لاحقاً.

وحول إضافة المرأة بصفة دائمة كتابعة في سجل الأسرة، لفت حساب المواطن إلى أنه يحق للمرأة التقدم كربّة أسرة أو مستقلة متى ما انطبقت عليها الشروط.

وبيّن أن إيقاف الحساب البنكي أو عدم نشاطه لا يعني عدم أحقية الشخص بالتسجيل، ولكن يتعين على المتقدم للتسجيل تنشيط حسابه أو فتح حساب جديد؛ ليتمكن من الحصول على البدل وقت الصرف.