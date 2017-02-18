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السبت, 21 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 18 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

استمرار انخفاض درجات الحرارة على الشرقية ووسط المملكة

استمرار انخفاض درجات الحرارة على الشرقية ووسط المملكة

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق وسط وشرق المملكة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المملكة، يُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، نجران ، عسير تمتد إلى منطقة الباحة، كذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى منطقة تبوك.

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