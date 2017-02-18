“أرامكو” تسجّل مستوى تاريخيًا للمحتوى المحلي في 2016 بزيادة 14%

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كشف لقاء مفتوح نظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع أرامكو السعودية، حول برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، عن أن حصة المصنعين المحليين من مشتريات الشركة في عام 2016 سجّلت مستوى قياسيًا للمحتوى المحلي في تاريخ أرامكو السعودية، بما يعادل 43%، وهو ما يشّكل زيادة بنحو 14% عن مستويات 2015، لتبلغ نحو 10 مليارات ريال، مبينًا أن قيمة العقود التي وقعتها الشركة خلال الأشهر السبعة الماضية تزيد على 60 مليار ريال.

وأظهر اللقاء، الذي جاء بتنسيق من اللجنة الصناعية في إطار علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين الغرفة وأرامكو السعودية، وضمن جهودهما المشتركة للتعريف ببرنامج (اكتفاء) ودعم المصنعين ومقدمي الخدمات والمحتوى المحلي، وجرى مؤخرًا بمقر الغرفة الرئيس، أظهر أن قيمة الإنفاق التقديري لتأمين السلع والخدمات للشركة يبلغ قرابة تريليون وأربع مائة مليار ريال سعودي على مدى السنوات العشر المقبلة، وأن عدد مراكز التدريب سيبلغ 28 مركزًا تدريبيًا بحلول عام 2030، يُتوقع لها أن تسهم في تخريج 360 ألف شاب سعودي في تخصصات عديدة تتطلبها سوق العمل السعودية.

“اكتفاء” داعم لتحقيق رؤية 2030

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن حسن العفالق، بعلاقات التعاون المتطورة بين الغرفة وأرامكو السعودية، مشيدًا ببرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، كونه أحد البرامج الداعمة لتحقيق رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م، مبينًا أنه يستجيب لتوجهات الدولة في النهوض بالصناعة الوطنية وإعطاء المنتج الوطني الأولوية بالإضافة إلى توفير سبل النجاح واستثمار فرص الأعمال في كافة المجالات الصناعية والخدمية الوطنية.

وأكد “العفالق” أن برنامج “اكتفاء” يستجيب للتوجهات الجديدة في مجال التنمية الوطنية، ويواكب الزخم الكبير في مجال مبادرات تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة دور القطاع الخاص، إضافة إلى دوره في تمكين قطاع الطاقة، وفتح المجالَ أمام نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتنمية مواردنا الوطنية التي تعد اللبنة الأساسية للبناء والتطور.

وثمّن “العفالق” دور الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية؛ في دعم وتدشين انطلاقة برنامج “اكتفاء” قبل نحو عام، مؤكدًا أنها مبعث فخر ومصدر قوة لاستمرار الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، وتحقيق أهداف تنوع مصادر الاقتصاد؛ واستثمار المنتجات الأساسية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد؛ ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ورفع حجم الناتج المحلي والصادرات السعودية.

3 أهداف لـ”اكتفاء”

ومن جهته، بيّن نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة الإمداد في أرامكو السعودية المهندس عبد العزيز العبدالكريم، أن برنامج “اكتفاء” يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف مهمة، هي مضاعفة نسبة المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة إلى 70% في أعمال ومشاريع أرامكو السعودية بحلول 2021، وتصدير ما نسبته 30% من المنتجات والخدمات المتعلقة بالطاقة المنتجة بالمملكة، إضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة للسعوديين خاصة تلك التي تتطلب مهارات عالية.

وشدّد “العبدالكريم” على التزام الشركة بالمساعدة على دفع التنمية المستدامة للاقتصاد وتنوعه في جميع أنحاء المملكة من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، مبينًا أن البرنامج يقوم بجذب شركاء أرامكو السعودية إلى المملكة، وتطوير الأنظمة الحاليّة لتكون أكثر جاذبيّة للاستثمار، وتوفير المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة من القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناتها في دعم التوطين، مما يسهم في تنويع اقتصاد المملكة وتوفير عيش كريم للأجيال القادمة من أبناء الوطن.

وأشار المهندس العبدالكريم إلى أن عدد المصنعين ومقدمي الخدمات الذين يقدّمون أعمالهم للشركة من الأحساء يبلغ أكثر من 300 شركة، لافتًا إلى أن أرامكو تعمل على تعزيز قدرات المصنعين وزيادة أعدادهم في المملكة بما يمكّنهم من المنافسة عالميًا والتصدير بتنافسية عالية، وخاصة أن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط التوطين وخدمة السوق المحلية فقط، وإنما يشمل القدرة على المنافسة في السوق العالمية.

نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة الإمداد في أرامكو، أوضح أن البرنامج يهدف لبناء قاعدة صناعية تنافسية سعودية على مستوى عالمي، مبينًا أنه سيقوم بدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة عبر دمجها في شبكة التوريد في أرامكو السعودية، وفتح فرص التطوير أمامها لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، وخاصة أن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل عام يُنظر إليه بأهمية خاصة، حيث يشكل حجر زاوية ونسبة معتبرة في معظم الاقتصادات العالمية.

أهمية “اكتفاء”

إلى ذلك، قدّم عدد من مسؤولي أرامكو السعودية، نبذة عن برنامج “اكتفاء” وهيكليته وآلية عمله والفرص المتاحة، مبينين أن “اكتفاء” ليس وحدة قياس بل هو برنامج تم تطويره مع مقدمي الخدمات والمصنعين، وهو ويقيس القيمة المضافة على مستوى الشركة ويتم فيه التقييم بمستوى عالٍ من الشفافية والعدالة، مستعرضين المحاور الداعمة لتطبيقه ودور المشاريع المحورية في نجاحه وتوسعه، مشيرين إلى أهميته في رفع حجم الصادرات؛ وتنويع مصادر الاقتصاد؛ والتوسع الأفقي في القطاعات الصناعية واستكمال سلسلة الإنتاج.

ونوّهوا بدور “اكتفاء” في تطوير قدرات القطاع الخاص وتأسيس منظومة تعزز بيئة الأعمال وتجذب استثمارات نوعية في مجال الهندسة، والابتكار والتكنولوجيا، وتدعم ثقافة ريادة الأعمال، ونشاطات التصنيع في المملكة، إضافة إلى دوره في إيجاد قاعدة صناعية متنوعة قادرة على تحقيق التنافسية المحلية والعالمية في آن، وكذلك تطوير سلسلة الإمداد؛ وتطوير القوى العاملة الوطنية.

“اكتفاء” يأتي بثماره

ومن جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الصناعية فهد العرجي القحطاني، على دور أرامكو السعودية في دعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية من خلال اعتمادها مبادرات نوعية في توطين الصناعة المحلية ورفع نسبة الشراء من المنتجات المحلية، مبينا أن أثر “اكتفاء” بدأ ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق الوطني.

وعبّر “القحطاني” عن شكر وتقدير باسم القطاع الخاص بالأحساء لهذه المساعي الوطنية لتنمية وتطوير الأعمال المحلية وتوطين الصناعة المحلية؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م.

المداخلات والتكريم

وأخيرًا، طرح عدد من الأسئلة والمداخلات من الحضور الكبير الذي غطت به قاعة الشيخ سليمان الحماد بالغرفة؛ ليختتم اللقاء بتكريم المتحدثين من مسؤولي أرامكو السعودية بدروع الغرفة التكريمية.