“لأجلك يا حلب” تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين السوريين في بلادهم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا تقديم المساعدات الاغاثية للأشقاء السوريين النازحين من مدينة حلب من خلال مكتبها في تركيا وذلك ضمن مبادرتها (لأجلك يا حلب) تخدم مخيمات باب السلامة وباب الهوى لتستهدف خلال هذه التوزيعات مخيم شرقي سجو ومخيم تليل الشام ومخيم الريان.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن الحملة تقوم بتقديم مجموعة من المساعدات المتنوعة ضمن محطات التوزيع التي تطلقها للداخل السوري عبر الحدود التركية وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية التركية والمتمثلة بمنظمة (IHH) مبيناُ أن هذه المحطة تحتوي على (5470 بطانية و6460 بلوزة و7000 سترة و2085 (افرهول) طفل و4280 طقم شتوي).

من جانبه، أفاد الدكتور بدر السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا أن العمل جاري في إدخال المساعدات الاغاثية إلى الداخل السوري لتشمل كافة النازحين السوريين في الشمال السوري، منطقة حلب وأريافها وإدلب وأريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام.

وشدد على أن الحملة مستمرة بإيصال المساعدات إلى أشقائنا النازحين من حلب مستهدفين ما مجموعة (400 ألف سترة و176 ألف بطانية كبيرة و188 ألف بطانية طفل و288 ألف طقم شتوي و144 ألف (بلوفر) و172 ألف شال نسائي و167 ألف وجبة غذائية جافة و328 ألف عبوة حليب سائل مغذي).