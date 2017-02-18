مهرجان تمور الأحساء يسجل 330ألف زائر وارتفاع المبيعات لـ 53مليونًا

الأحساء – “الأحساء اليوم”

سجلت مؤشرات بورصة مبيعات مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة (ويا التمر أحلى 2017)، في ختام فعالياته، ارتفاعًا في نسبة المبيعات بما يتجاوز الـ53 مليون ريال، مما يُعد زيادةً في مؤشر المبيعات للمهرجان في نسخته الرابعة عن النسخ الماضية والتي بلغت 35 مليونًا، بينما شهد هذا المهرجان حضور أكثر من 330 ألف زائر خلال فترة المهرجان (24 يومًا).

وأكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم، أمس الجمعة، خلال إسدال فعاليات المهرجان الذي نظمته أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة التجارية في مقر مركز الأحساء للمعارض، وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، أكد أن المهرجان حقّق قفزات نوعية، واستطاع أن يحوّل منتج تمور الأحساء إلى منتج زراعي عالمي يقف على مؤشرات اقتصاديات المنطقة كثروة تجارية واعدة.

من ناحيته، لفت رئيس اللجان التنفيذية للمهرجان المهندس محمد السماعيل، إلى أن المهرجان لهذا العام وضع بصمات واضحة على الخريطة الاقتصادية في المملكة، بحكم ما أسهم به في أن يميز تمور الأحساء من حيث الجودة والمخرجات التجارية، والتي أصبحت بلا منافس سلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ونوّه “السماعيل” بأن منتجات التمور الاحسائية لها تاريخ عريق، مما دعاها للتطوير والابتكار النوعي في المنتج، وأحدث تنافس وإثراء على الحركة التجارية بين صناع التمور، وانعكس ذلك الحراك على ارتفاع نسبي في عدد المصانع والكميات المنتجة والتي أصبحت مُصدِرة بعد أن كانت تستعين بمصانع وموردين من خارج الأحساء، متوقعًا بتوسع أشمل وأكثر خلال الأعوام المقبلة.