أمانة الأحساء: 138آلية لسحب مياه الأمطار وبدء رش المستنقعات “غدًا”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أن إحصائية أعمال الأمانة لعمليات الطوارئ خلال الحالة المطرية في الأيام القليلة الماضية، والتي تم الاستعداد لها استباقًا في جميع أجهزة الأمانة التنفيذية والخدمية بما في ذلك البلديات الفرعية التابعة؛ سجلت تسيير واستخدام 78 صهريجًا لسحب تجمعات مياه الأمطار في عدد من المواقع التي تفتقد لشبكة التصريف، إضافة إلى تشغيل عدد 60 مضخة أرضية ووقف على ذلك عدد 400 عامل.

وأضاف “بووشل: في حين تشكلت فرق الطوارئ من موظفي الأمانة “مهندسين، فنيين، مراقبين” قائمين على إدارة الأعمال والمراقبة خلال 24 ساعة نحو 100 موظف على مستوى الأمانة وفروع البلديات وجميعهم من الكوادر الوطنية.

وأشار “بووشل” إلى أن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار في كل عام تتم بفترة كافية من بدء الموسم، على أن تتضمن الخطوات الاستعدادية التنسيق المباشر مع أعضاء اللجنة المشتركة من القطاعات الحكومية المعنية والتي تم تشكيلها للتعامل مع طوارئ الأمطار والسيول، مع تخصيص مركز القيادة لفريق العمل في الأمانة والرقم المباشر (940) يمثل محور الارتكاز الرئيس لتلقي بلاغات الأمطار وتوجيه الإدارات المشاركة.

وكشف “بووشل” عن أن الأمانة ستقوم بدءًا من يوم غدٍ الأحد برش المستنقعات الناتجة من الأمطار؛ بهدف مكافحة انتشار البعوض والحشرات الطائرة، وسيتم ذلك عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش “أجهزة الرش الضبابية الحرارية، أجهزة الرش السطحي، أجهزة رش الرذاذ المتناهية في الصغر”.



