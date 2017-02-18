فِرَق عمل لتوزيع مساعدات عاجلة على متضرري السيول

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن تشكيل فِرَق عمل من وكالتي الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، والجمعيات واللجان ومراكز التنمية، التي تشرف عليها الوزارة؛ لتقديم مساعدات إغاثية لمتضرري مياه الأمطار والسيول بعموم المملكة.

وأوضح أبا الخيل، أن توزيع المساعدات الغذائية والمالية العاجلة يتم وفق أنظمة الضمان والجمعيات واللجان التابعة للوزارة حسب اختصاصه، والتي تشمل جميع متضرري السيول؛ لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل استمرار التقلُّبات المناخية التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن فرق العمل ستتابع بشكل متواصل، وترصد المناطق والأحياء المتضرِّرة لتسريع التواصل معها لمعرفة احتياجاتهم وإنفاذها.