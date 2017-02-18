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السبت, 21 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 18 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وفد بحريني من المتقاعدين يزور مهرجان تمور الأحساء 2017

وفد بحريني من المتقاعدين يزور مهرجان تمور الأحساء 2017

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

زار وفد من جمعية الحكمة للمتقاعدين بمملكة البحرين الشقيقة، مؤخرًا مهرجان التمور بالأحساء “ويا التمر أحلى 2017″، يتقدمهم مدير الجمعية الدكتور سعيد السماك، حيث كان في استقبالهم عند مدخل المعرض موظفو أمانة الأحساء للترحيب بهم واصطحابهم في جولة داخل المعرض لتعريفهم بأقسامه المتنوعة.

ووصل الوفد البحريني إلى الأحساء صباحًا، حيث استقبلتهم إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالأحساء برئاسة مديرها عبدالعزيز الشعيبي، وبعد تناول وجبة الغداء المعدة خصيصًا للضيوف توجّه الوفد إلى معرض التمور برفقة إدارة العلاقات العامة بالجمعية لتنسيق وتسهيل الوصول إلى المعرض.

وفي نهاية الزيارة، أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالمهرجان، والتنظيم والاستقبال، وكذلك الجهود التي تبذلها الأمانة لتنظيم تسويق التمور بطريقة حديثة ومتطورة ساهمت في جذب المتسوقين من جميع المناطق والدول المجاورة، مشيرين إلى أن هذا نابع من اهتمام ومتابعة سمو محافظ الأحساء سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود (حفظه الله).

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