20 مدرسة تشارك في بطولة ألعاب القوى للبراعم بالأحساء

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

نظّم قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم الأحساء، يوم الثلاثاء الماضي، بطولة ألعاب القوى للبراعم، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وذلك في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، حيث شارك في البطولة ما يربوا على 20 مدرسة يمثلها أكثر من 250 طالبًا شملت جميع القطاعات، تنافسوا على مسابقات الميدان والمضمار.

وقد أدار البطولة (45) حكمًا معتمدًا بقيادة الحكم العام عبدالحكيم الشدوخي، فيما كان المدير الإداري للبطولة عبدالرؤوف بن يوسف الجميعة، ورئيس اللجنة الفنية يوسف بن عبدالمجيد الشايب، وبإشراف ومتابعة سفير استراتيجية تطوير الرياضة المدرسية ورئيس قسم التربية البدنية فهد بن إبراهيم الملحم.

وجاء ترتيب المدارس في البطولة، التي تعد من ضمن برامج إستراتيجية تطوير الرياضة المدرسية والتي تشرف عليها شركة تطوير للخدمات التعليمية، على النحو التالي: (المركز الأول مدرسة اليعقوبي المتوسطة – المركز الثاني مدرسة المأمون المتوسطة – المركز الثالث مدرسة الاوزاعي المتوسطة).

هذا، واشتملت البطولة على مسيرة دخول المدارس المشاركة يتقدمهم علم المملكة، ومن ثم تم أداء النشيد الوطني، وتضمنت تنفيذ المهارات الأساسية في مسابقات ألعاب القوى المختلفة (رمي الرمح- السباق المكوكي- رمي الكرة – القفز بالزانة- سباق التتابع- المربعات المتقاطعة)

وفي الختام، وجّه رئيس قسم التربية البدنية فهد الملحم، ومشرف البطولة عبدالرؤوف الجميعة، شكرهما الجزيل وتقديرهما لمدير عام التعليم أحمد بن محمد بالغنيم؛ على دعمه ومتابعته لمشاريع الرياضة المدرسية، وكذا شكرهما للمساعد التعليمي حمد العيسى؛ على متابعته الأنشطة الرياضية، ولمشرف شركة تطوير للخدمات التعليمية هادي صوعان؛ على اختياره وثقته في إدارة تعليم الأحساء لاحتضان البطولة، وأيضًا لقادة المدارس وأولياء الأمور والطلاب الذين ساهموا في إنجاح البطولة وتطوير ألعاب القوى للبراعم فقد كانوا نموذجًا للإخلاص والعمل الجاد لخدمة وطنهم في الرياضة المدرسية.

وأضافا: “من دون شك لمسنا كل تعاون صادق من الإخوة (معلمي التربية البدنية) نحو مؤازرة مركز التطوير حتى يجني ثماره، ونأمل أن يتواصل هذا التفاعل والتعاون بشكل أمثل، والعمل بما يخدم ويسهم في تطوير الرياضة، والشكر لجميع مدربي ومشرفي التربية البدنية على جهودهم المخلصة وعملهم الدءوب لتنفيذ إستراتيجية تطوير الرياضية المدرسية”.