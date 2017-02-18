تنبيه عاجل من الإنذار المبكر لمواطني الرياض والشرقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نبه الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، السبت (18 فبراير 2017)، إلى تعرض منطقة الرياض لعوالق ترابية، بدأت الرابعة عصر اليوم، وتتواصل لـ12 ساعة؛ ما يتسبب في رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وحذر الإنذار المبكر من تعرض المنطقة الشرقية أيضًا لنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، خصوصًا مدن (الدمام – الظهران – الجبيل والأجزاء المجاورة).

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق وسط وشرق المملكة، وعلى الأجزاء الجنوبية من المملكة، يُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية.

وتتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير تمتد إلى منطقة الباحة، وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى منطقة تبوك.