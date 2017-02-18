“النقل” توضِّح مصير الطرق المغلقة بعسير والشرقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أنهت فرق الصيانة التابعة لوزارة النقل من معظم عمليات الصيانة في المواقع المتضررة بعقبة ضلع، والتي نتجت عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة، خلال الأيام الماضية والتي تجاوزت المعدلات المعتادة.

وقالت وزارة النقل، في بيان لها السبت (18 فبراير 2017)، إن فرق الصيانة في منطقة عسير تقوم بدورها مباشرة وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة من المعنيين بالإمارة، والجهات الأمنية من الدفاع المدني، وإدارة المرور؛ لتأمين الحركة إلى حين فتح الطريق بعد معالجة الأضرار التي لحقت به.

وأضافت الوزارة أن هذه العملية من أكبر عمليات المعالجة للعقبة والطريق الذي يربط بين عسير وجازان والساحل؛ حيث شهد انهيارات متعددة وسقوط صخور من الجبال أدت إلى تعطل الحركة بالكامل؛ حيث يقوم فريق إدارة الطرق والنقل بمنطقة عسير بجهود كبيرة منذ صباح أمس الجمعة وإلى هذه اللحظة لتهيئة المواقع المتضررة من الانهيارات.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم وضع ردميات حجرية وترابية بكميات تجاوزت 30 ألف م³؛ حيث تمت الاستعانة بأكثر من 35 من معدات الصيانة من شاحنات وجرافات؛ لإنجاز العمل في أسرع وقت، وتم العمل أيضًا على إعادة السفلتة وتجهيز الطريق للحركة، وسيتم بناء جسور استنادية في بعض مواقع الوادي بشكل دائم لتعزيز المناطق المتضررة.

ولا يزال الضباب الكثيف والأمطار المتفرقة والمستمرة على العقبة يشكل خطرًا، بحسب الوزارة، مؤكدة أنه حفاظًا على حياة وسلامة سالكي الطريق سيستمر إغلاق العقبة؛ لحين التأكد من تأمين المناطق الخطرة، وتفادي سقوط الصخور من أعلى الجبال والمناطق المتشبعة بالمياه أو المواقع التي يخشى احتمال تساقط جديد للصخور.

ونبهت وزارة النقل إلى أنه شوهد أثناء عمليات المراقبة للموقع خلال الساعات الماضية تحرك الصخور من أعلى الجبال.