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السبت, 21 جمادى الأول 1438 هـ, الموافق 18 فبراير 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التركي” يرد على “قائمة داعش” التحريضية ضد علماء المملكة

“التركي” يرد على “قائمة داعش” التحريضية ضد علماء المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

شدد الناطق الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، ردًا على “قائمة داعش التحريضية ضد العلماء”، على أن المملكة تأخذ كل الاحتمالات بعين الاعتبار وبالجدية المطلوبة.

وأشار اللواء التركي، في تصريحات صحفية، السبت (18 فبراير 2017)، إلى أن العمل الأمني في المملكة لا يستهين بأي تهديدات أو تحريضات، مؤكدا الحرص على أن ما يتم في إطار المهام الأمنية؛ للحيلولة دون تمكينهم من تحقيق أهدافهم التي يسعون إليها.

وأضاف اللواء التركي، أن العمل الأمني في المملكة لا يعتمد على أسلوب الحماية الشخصية، والمملكة لا تستطيع أن تؤمن الحماية الشخصية لكل إنسان يكون مهددا، موضحا أنه في نهاية الأمر تعتمد الداخلية- بعد حماية الله- على المجهود الأمني في متابعة هذه المخططات وتعقب التهديدات التي تستهدف المملكة.

وقال إن رجال الأمن يعملون على تعقب هذه الخلايا وهذه العناصر وتقبض عليهم، وهذا العمل الأساسي الذي تقوم عليه المملكة، وهو الذي يضمن المحافظة على الاستقرار وحماية كل مواطن ومقيم على أراضيها.

وكان تنظيم داعش الإرهابي، روج مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة تشمل أسماء علماء ودعاة في المملكة ودول الخليج وبعض الدول العربية، محرضا على استهدافهم.

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