“التعليم”: لن نستغني عن فائض المعلمين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوزارة لن تستغني عن فائض المعلمين والمعلمات، وأنه من الممكن تحويل الفائض إلى مناطق أخرى، وذلك تعليقا على تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بوجود فائض في أعداد المعلمين في المملكة بحسب المعايير الدولية.

وأوضح العصيمي أن الفائض قد يكون في تخصصات أو في منطقة دون أخرى، فعملية توزيع الوظائف هي التي تحكم الشكل النهائي لأعداد المعلمين، بالنظر إلى هذه الأرقام، والفائض قد يستمر حتى بعد التشكيل الجديد.

وأكد أن استقبال طلبات التقاعد المبكر لا يزال ممكناً، مبيناً أن وزارة التعليم حددت مدة لتقديم الطلب، وأن قبوله يكون في آخر العام الدراسي حتى لا يؤثر على المسار التعليمي، وفقا لـ”الحياة”.

وأضاف أن الوزارة اشترطت على المتقدم بطلب التقاعد المبكر إحضار موافقة مرجعه على عدم وجود حاجة له، مبيناًَ أن الحصول عليها لا يعني موافقة الوزارة على طلب التقاعد.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للتقاعد المبكر قبل تعميم الوزارة في شأن شروط التقاعد بلغ 18880 معلماً ومعلمة، مؤكداً أن الصورة ستتضح بشكل نهائي في نهاية الفصل الدراسي من العام الحالي.