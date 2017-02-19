مصادر: “الشورى” يرجئ مناقشة ملف تجنيس أبناء السعوديات لوقت لاحق

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت مصادر إن مجلس الشورى أرجأ مناقشة ملف تجنيس أبناء السعوديات من زوج أجنبي إلى وقت لاحق.

وكان أعضاء المجلس: الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة هيا المنيع، وعطا السبيتي، قد تقدموا خلال الدورة الماضية للمجلس بمقترح لتعديل بعض بنود نظام الجنسية، بما يمنح أبناء السعودية من زوج أجنبي الحق في الحصول على الجنسية.

وذكر عضو المجلس ونائب رئيس اللجنة الأمنية عطا السبيتي في وقت سابق أنه تم تكليف لجنة بدراسة المقترح بشكل كامل، لافتاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن اللجنة انتهت من دراسته، كما أقرته الهيئة العامة للمجلس، ولم يتبق سوى إدراجه في جدول أعمال المجلس، متوقعاً إدراجه خلال الأشهر القادمة.

يذكر أن آخر لائحة لنظام الجنسية تشترط حصول مقدم الطلب على ست نقاط كحد أدنى حتى يتم النظر في طلبه، فإذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الثانوي يحصل على نقطة واحدة، وإذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين يحصل على ست نقاط، وإذا كان والدها فقط سعودياً فيحصل على نقطتين.